Amerikaanse Youtuber eet in minder dan een kwartier twee kilo aan hamburger en frieten op in Roeselaarse foodbar

De Amerikaan Randy Santel trekt voor het ogenblik door de Benelux om er verschillende foodchallenges aan te gaan. De bedoeling is telkens om binnen een bepaalde tijd gigantische hoeveelheden voedsel binnen te spelen. Eerder was hij al in Brugge om er pasta te eten. Vandaag was hij op bezoek in foodbar Shifters in de Kachtemstraat om er zich aan de Mr. Big Monster Challenge te wagen. Die bestaat er uit om binnen het half uur een hamburger met frietjes te eten van samen wel twee kilo. Geen enkele klant van de foodbar bracht de challenge al tot een goed eind. De Amerikaan speelde het klaar in 14 minuten en 43 seconden en spoelde alles nog eens door met een Rodenbach.