Bestuurder die tegen 140 kilometer per uur op Gasmeterlaan in Gent rijdt, moet rijbewijs afgeven

De politie van Gent heeft gisteren snelheidscontroles gehouden op drie verschillende locaties in de stad waaronder de Jan Delvinlaan, de Gasmeterlaan en de Port Arthurlaan. In de Jan Delvinlaan, waar zone 30 van kracht is, werden 326 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat is meer dan de helft van de gecontroleerde voertuigen. Op de Port Arthurlaan, zone 50, passeerden 593 voertuigen de controle waarvan 88 te snel reden. Dat is goed voor 15 procent van alle passages. De politie trok één rijbewijs in.