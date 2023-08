Oudste bloemenmeisje van ons land wordt 101 en geeft bloemen tijdens Tuimelaere Classic in Moorslede

Wielerwedstrijd Tuimelaere Classic in Moorslede heeft een wel heel bijzonder bloemenmeisje. Anna Grymonprez is 101 en zal de coureurs letterlijk in de bloemen zetten. Het is nog maar de tweede keer dat de Tuimelaere Classic plaatsvindt en dit jaar mogen de organisatoren het West-Vlaams kampioenschap organiseren voor de Landelijke Wieler Unie. De Tuimelaere Classic is op 20 augustus.