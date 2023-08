Bloedige week in Brazilië: al zeker 45 doden bij gewelddadige politieacties over heel het land

Waarom hoort de Braziliaanse politie bij de dodelijkste ter wereld?

De Braziliaanse politie heeft de reputatie één van de gewelddadigste ter wereld te zijn. Zeker in Rio de Janeiro, de voormalige hoofdstad van het land, vallen erg veel doden bij politieoperaties. Sinds 2013 neemt dat cijfer per jaar alleen nog maar toe. In recordjaar 2019 vielen 1.810 slachtoffers bij politieoperaties in de hoofdstad Brasilia alleen al.

Volgens een studie van de universiteit van Stanford is de Braziliaanse politie zo agressief omdat veel agenten al van aan de geboorte blootgesteld werden aan geweld. Ongeveer 18 procent van de respondenten was als kind getuige van een moord. Nog eens 25 procent was op jonge leeftijd slachtoffer van een gewelddadige aanval en 32 procent zei dat een vriend of familielid was vermoord.