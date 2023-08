Brugse raadkamer laat West-Vlaamse huisarts vrij die ervan verdacht wordt twee jonge patiëntes te hebben aangerand

Het onderzoek tegen de arts kwam er na een klacht van een patiënte. Die zei dat hij haar tijdens een consultatie op een seksuele manier zou hebben aangeraakt. Later volgde nog een gelijkaardige klacht van een andere jonge vrouw. Het is niet duidelijk waar de man zijn praktijk heeft. Ook over de beweringen zelf wil zijn advocaat, Bart Bleyaert, weinig kwijt: "Ik kan bevestigen dat mijn cliënt enkele maanden is aangehouden en dinsdag weer vrijgelaten is, onder voorwaarden. Over de inhoud van het onderzoek of over zijn verklaringen kan ik niks vertellen. Maar mijn cliënt is van plan om zich aan de voorwaarden te houden. Wanneer het proces start, binnen enkele maanden, zullen we onze argumenten aan de rechter voorleggen."