Chiromeisjes uit Zoersel 36 uur onderweg met drie verschillende bussen door defecte bus na kamp in Hongarije: "Iedereen stikkapot, maar wel veel begrip"

Na een terugreis van meer dan 36 uur, kwamen de Chiromeisjes van Sint-Antonius, een deelgemeente van Zoersel, vannacht om 2.45 uur thuis aan van hun Chirokamp aan het Balatonmeer in Hongarije. "Het kamp was weer superleuk, zeker omdat het in Hongarije erg warm was", vertelt Chiroleidster Paulien De Hoey (21). Maar doordat hun bus dinsdag pech kreeg in het dorpje Schlierbach, in Oostenrijk, kwam de groep vele uren later aan dan verwacht. "De panne gebeurde rond half negen 's avonds, terwijl we iets na 14 uur vertrokken waren in Hongarije."