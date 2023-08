Borstbeeld Hergé weg in Etterbeek ‘uit veiligheidsoverwegingen’

Het beeld van Hergé, geboren in Etterbeek en opgegroeid rond het Theuxplein, is meer dan zestig jaar oud. Het werd pas vier jaar geleden op het plein ingehuldigd. Eerst zonder beschermende afdekking, maar al snel onder een glazen stolp om vandalisme en diefstal te vermijden. Dat bleek niet genoeg, want onder het glas belandde regelmatig papieren afval. “En er is vaak op geslagen om het te breken,” zegt burgemeester Vincent De Wolf (MR). “We hebben midden juli beslist om het beeld weg te halen en een nieuwe bescherming te bestellen in steviger materiaal.”