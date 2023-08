Canada zet als eerste land waarschuwing op elke sigaret, maar is dat wel nuttig?

In ons land is zo'n maatregel niet aan de orde. En dat is volgens Stefaan Hendrickx, stafmedewerker tabak van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven, ook niet meteen nodig. Hij twijfelt aan de impact van de regel.

"De waarschuwingen op het pak hebben hun effect gehad", zegt Hendrickx. Die werden in België verplicht rond de eeuwwisseling. "Veel mensen waren toen misschien nog niet of slecht geïnformeerd over de gezondheidsgevolgen van roken. Die waarschuwing was dus echt informatief. Maar vandaag weet bijna iedereen wat de gevaren zijn van tabak. Ook rokers zelf weten dat."