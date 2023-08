Trouwe fans, hoge vlammen, weinig provocatie: dit was Rammstein in het Koning Boudewijnstadion

Dat horen we ook wanneer we een aantal aanwezigen aan de mouw trekken. Janet en Charlotte uit Keulen bijvoorbeeld, twee twintigjarigen die voor het eerst een optreden van Rammstein bijwonen. Ze hebben het over aanklachten tegen Lindemann gehad, zeggen ze, maar hun tickets zijn al lang voordien gekocht. “We hebben een hele trip in België gepland, die willen we niet zomaar opgeven.” Ze begrijpen dat mensen betogen, “maar muziek en artiest staan in onze ogen los van elkaar”.