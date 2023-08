Zichtbaar meer drugsoverlast in Brussel: "Crackgebruik is de voorbije twee jaar geëxplodeerd"

"Het echte probleem is dat het aantal kwetsbare mensen is toegenomen", zegt Bruno Valkeneers. Uit een telling van Bruss'Help, dat de noodopvang van daklozen in Brussel coördineert, blijkt dat er vorig jaar 7.134 daklozen of slecht gehuisveste mensen waren in het Brussels Gewest, een stijging van bijna 20 procent in vergelijking met 2022.



Strenger optreden om de dealers van de straat te krijgen? Voor Bruno Valkeneers is dat zeker een optie. "Voor kwetsbare gebruikers is het in de eerste plaats een gezondheidsprobleem. Daarom pleiten wij voor een bijkomende gebruikersruimte in het noorden van Brussel. Dan verlicht de druk op straat en kunnen wij gebruikers naar de hulpverlening toeleiden."

"De oplossing is onderdak vinden voor hen, strijden tegen sociale uitsluiting, de hulpverlening versterken: een sociale benadering", zegt Valkeneers. "Zeker niet criminaliseren, want dat maakt mensen boos. Dat lost iets op."