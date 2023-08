Droge juni en natte juli leveren minder muggen op, koud voorjaar houdt wespen weg

Boosdoener, al zullen veel mensen dat woord misschien niet meteen in die context gebruiken, is het weer. In juni regende het nauwelijks en in juli deed het bijna niet anders. "Muggen hebben stilstaand water nodig om hun larven in te leggen", zegt entomoloog (insectenkenner) Peter Berx. "Vervolgens hebben die eitjes enkele weken nodig om zich te ontwikkelen tot een volwaardige populatie. Doordat in juni bijna alle plassen opgedroogd waren, is dat niet kunnen gebeuren."