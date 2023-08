Ruim een vierde meer bezoekers in zwembad Grimbergen door slechte weer

In het zwembad van Grimbergen merken ze dan ook een opmerkelijke stijging in het bezoekersaantal. "Met het slechte zomerweer gaan mensen op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding, en dan is een warm zwembad bezoeken natuurlijk ideaal", vertelt Gerrit Leemans. "Zo kwamen in de afgelopen maand maar liefst 13.149 mensen een duik nemen in ons zwembad. In juli vorig jaar waren dat er 10.829, dus we zien dit jaar een stijging van 21,5 procent."