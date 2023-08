Bosbranden in de EU vernielden al 40 procent meer natuur dit jaar dan gemiddeld

Zowat 2.500 vierkante kilometer bos en natuur zijn dit jaar al vernield door bosbranden in de Europese Unie. In Canada is de situatie nog een pak erger, daar hebben bosbranden intussen al zowat 100.000 vierkante kilometer in de as gelegd. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft intussen een kaart vrijgegeven met de belangrijkste getroffen gebieden in de voorbije 7 jaar.