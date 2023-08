Extra politie op Reggae Geel: "Focus ligt op drugsdealers en drugs in het bijzijn van minderjarigen"

Er zal ook intensief gecontroleerd worden op drugs, met in het bijzonder drugsdealers en druggebruik in het bijzijn van minderjarigen. "Het festival wordt beschouwd als een festival waar heel wat softdrugs wordt gebruikt", zegt korpschef Dirk Van Aerschot. "De vorige jaren hebben we ook controles gedaan. Toen konden we een 200-tal mensen betrappen op het gebruik van drugs. We focussen ons extra op minderjarigen, want we kunnen het absoluut niet tolereren dat er drugs worden gebruikt waar minderjarigen bij zijn. "