Geen buit bij plofkraak op Gouden Kruispunt in Tielt-Winge: "Beveiliging heeft goed gewerkt" 

Gisteren raakte al bekend dat er een nieuwe geldautomaat komt op het Gouden Kruispunt. Dat zal dus hetzelfde type zijn als daarvoor. Wanneer de automaat er komt, is wel nog niet duidelijk.

Het is al de vierde keer dat op het Gouden Kruispunt een plofkraak gebeurt, maar toch blijft het de beste locatie voor een geldautomaat, zegt Vangeel. "Uit de gesprekken met de burgemeester blijkt ook dat het Gouden Kruispunt een belangrijke plaats is voor de gemeente. Het is een centrale plek, zowel voor de handelaars als de inwoners."