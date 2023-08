Gele doos voor ouderen gratis verkrijgbaar bij apothekers in 9 Limburgse gemeenten 

In de eerstelijnszone Herkenrode en West-Limburg is de gele doos gratis verkrijgbaar bij apothekers. Tot de eerstelijnszone Herkenrode behoren Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken en Herk-de-Stad. Tot de eerstelijnszone West-Limburg behoren Tessenderlo, Ham, Beringen en Leopoldsburg. "Een gele doos is een soort brooddoos die bedoeld is om in de koelkast bewaren", zegt Inez Beys van de eerstelijnszone. "Ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zijn de doelgroep."