Nieuwe huisartsenwachtpost voor inwoners Druivenstreek: "Dit was nog een blinde vlek"

De nieuwe huisartsenwachtpost komt er geen dag te vroeg, zegt wachtpostmanager Anja Van Nuffel. "Dit is de laatste regionale huisartsenwachtpost in België die nog moest opstarten", zegt Van Nuffel. "De Druivenstreek was erg lang een blinde vlek, maar daar komt vanaf september gelukkig verandering in. In de nieuwe wachtpost zullen alle huisartsen uit de regio elk weekend - vanaf vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 8 uur - en op feestdagen samenwerken."