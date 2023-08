De leugens, de medeplichtigen en de rol van Pence: 6 opvallende punten uit de aanklacht tegen Trump

In de introductie komt Smith onmiddellijk to the point: Trump verloor de presidentsverkiezingen van 2020, maar "ondanks dat verlies was hij vastbesloten om aan de macht te blijven". "Gedurende meer dan 2 maanden na de verkiezingsdag verspreidde hij leugens over verkiezingsfraude die de uitslag had bepaald en beweerde hij dat hij eigenlijk had gewonnen. Dat waren onjuiste claims en hij wist dat ze onjuist waren."