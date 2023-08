Op half jaar tijd al 250 meldingen over intrafamiliaal geweld bij kleuters en leerlingen tijdens proefproject in Mechelse basisscholen 

De basisscholen in Mechelen hebben tijdens de afgelopen zes maanden in totaal 248 signalen ontvangen in verband met geweld in het gezin van 168 kleuters en leerlingen. Een aantal kinderen werd dus meermaals slachtoffer. Vorig jaar stelde de politie in heel Vlaanderen zo'n 25.000 processen-verbaal op voor intrafamiliaal geweld. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die slachtoffer worden van intrafamiliaal geweld vaker drugs gaan gebruiken, vaker zelfmoordpogingen ondernemen en sneller in een depressie belanden.