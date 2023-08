Jeugdvereniging K'RDJU uit Kluisbergen verhuist evenement naar binnen door slecht weer: "Plaats voor 950 mensen in plaats van 2.500"

De beslissing heeft niet alleen gevolgen voor de voorbereiding. Ook het evenement zelf zal een aangepaste versie zijn. "De tent bood plaats aan 2.500 mensen, nu gaan we moeten tellen aan de ingang want de capaciteit is beperkt tot 950. Het voordeel is wel dat iedereen droog staat en geen moddervoeten zal hebben", lacht Vandenbossche. "Het touwtrektornooi houden we op de weide naast de zaal. Daar zullen we tentjes voorzien zodat het publiek ook droog kan staan."

Het is de eerste keer dat de jeugdvereniging haar Vlaamse Kermis moet verhuizen. "De regen heeft eerder al voor kleinere problemen gezorgd, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt," besluit Jochem Vandenbossche. De 48ste editie van het evenement vindt zaterdag 5 en zondag 6 augustus plaats in Berchem, bij Kluisbergen.