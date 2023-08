Kinderen bouwen meterslange knikkerbanen in bib van Maaseik

"Groep 2, waar ik bij zat, heeft gewonnen", vertelt Jonas trots. Wij hadden de langste baan. Groep 1 had ook zijn best gedaan, maar daar is iets misgelopen want de knikkers vlogen uit de bocht." Aan het wedstrijdje ging een heel bouwproces vooraf. "Grote en kleine bamboestokken moesten we aan elkaar vastmaken met elastieken en daarna hingen we er de banen aan vast, waar de knikkers af moesten glijden", legt Margot uit.