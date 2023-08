Lange wachtrijen in Siniscoop in Sint-Niklaas door slecht weer en nieuwe films

Wie woensdagavond een film wilde meepikken in de Siniscoop in Sint-Niklaas, moest daar geduld voor opbrengen. Er stonden lange wachtrijen om de filmzaal in te kunnen. Vermoedelijk door een combinatie van het regenachtige weer en de vertoning van enkele nieuwe films. Een deel van de bezoekers stond nog in de foyer te wachten, terwijl bepaalde films al begonnen waren. Op de vraag om de voorstellingen wat uit te stellen, gingen ze bij Siniscoop niet in.

Vooral het scannen van de toegangstickets ging niet vlot. Volgens een bezoeker was er maar een iemand met een scanner in de hand om alle bezoekers door te verwijzen naar de juiste filmzaal. “Verschillende mensen misten het begin van de film. Sommigen liepen zelf door de controle naar de zalen. De vraag om de voorstellingen uit te stellen werd meerdere malen gesteld, maar daar wilden ze bij Siniscoop niet op ingaan.”



Volgens de medewerkers van Siniscoop die woensdagavond aan het werk waren, is iedereen tijdig in de zaal geraakt. “Sommigen hebben een deel van de reclame gemist of de eerste minuten van de film. De drukte was snel onder controle."