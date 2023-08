Terreurgroep IS verliest opnieuw zijn leider, acht maanden na de vorige

Abu Hussein Al-Husseini Al-Qurashi zou om het leven gekomen zijn tijdens een confrontatie met een andere jihadistische groepering in een gemeente in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Die groepering, een oude lokale tak van Al Qaeda, zou geprobeerd hebben om de IS-leider gevangen te nemen.

Wanneer de IS-leider is gedood, zegt IS er niet bij. Wel dat er alweer een nieuwe leider is aangeduid: Abu Hafs Al-Hashimi Al-Qurashi. In april zei de Turkse president Erdogan nog dat Turkse geheime agenten de leider van IS in Syrië hadden gedood. Het Amerikaanse leger zei toen dat "een" IS-leider "waarschijnlijk" was gedood.

De nu dode Abu Hussein Al-Husseini Al-Qurashi stond nog maar acht maanden aan het hoofd van terreurgroep IS. Hij leidde de organisatie sinds de dood van zijn voorganger Abu Al-Hasan Al-Hashimi Al-Qurashi. IS maakte diens dood eind november vorig jaar bekend.

IS (Islamitische Staat) richtte na een snelle opgang in 2014 een kalifaat op in grote delen van Irak en Syrië. De terreurgroep zond zijn leden ook uit naar Europa om er bloedige aanslagen te plegen. Na een tegenoffensief in Irak en Syrië stortte het zelfverklaarde kalifaat ineen. In 2017 was IS verslagen in Irak, in 2019 ook in Syrië. Maar slapende cellen van de soennitische, extremistische groep voeren in beide landen nog steeds aanslagen uit.