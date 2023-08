Natuurorganisaties dienen bezwaar in tegen vergunning voor rallycrosscircuit Duivelsberg in Maasmechelen

De Limburgse Milieukoepel en Natuurpunt dienen bezwaar in tegen de nieuwe tijdelijke vergunning voor het rallycrosscircuit Duivelsberg in Maasmechelen, samen met enkele omwonenden uit de wijk Opgrimbie.

Het dossier rond het circuit blijkt al langer een moeilijk punt. Het ligt namelijk in natuurgebied en aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen. Bij de oprichting van het Nationaal Park in 2006 was afgesproken dat het circuit mocht blijven, maar dat er gezocht moest worden naar een andere locatie. Maar die locatie werd nooit gevonden.

Eind 2019 verliep de vorige vergunning en werd ook een nieuwe aangevraagd. Maar het milieueffectenrapport werd afgekeurd en daardoor werd de procedure stopgezet. Zonder milieuvergunning waren ook geen races meer mogelijk. Begin dit jaar werd een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend. Eind mei heeft de Limburgse deputatie dan een tijdelijke vergunning afgeleverd: die is beperkt tot 5 jaar. Er werden ook verschillende voorwaarden opgelegd om de hinder te beperken, zo is het aantal raceweekens beperkt tot 12 per jaar.