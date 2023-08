Maandelijkse boekenmarkt Mortsel dreigt opnieuw in het water te vallen, organisator zoekt uitwijkplek

De stad Mortsel is ook al aan het zoeken naar een oplossing voor de boekenmarkt. Maar toch doet Herman Philippe een oproep aan iedereen die een plaats ter beschikking heeft. "We hebben geen chique zaal nodig, we willen gewoon een dak boven het hoofd. Als we plaats hebben om ons op te stellen, is dat voor ons meer dan voldoende. De enige eis die ik heb, is dat we in Mortsel blijven. We zijn ten slotte de boekenmarkt van Mortsel", vertelt hij.