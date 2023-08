Man (46) levensgevaarlijk gewond na vechtpartij aan de Albertlaan in Ninove

De feiten speelden zich woensdagnamiddag af in Ninove. Aan een supermarkt in de Albertlaan zou een vechtpartij ontstaan zijn nadat een man aangevallen werd door een andere man. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De dader is na de vechtpartij weggelopen, maar kon intussen opgepakt worden en is ook aangehouden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van de vechtpartij. Het parket onderzoekt de zaak. Het slachtoffer is intussen geopereerd, maar verkeert nog altijd in levensgevaar.