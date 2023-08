Man die dood teruggevonden werd in vroegere jeugdherberg in Antwerpen, stierf waarschijnlijk na een val van een trap

Na de lugubere vondst in de vroegere jeugdherberg in de Tentoonstellingswijk had het parket een onderzoeksrechter gevorderd om na te gaan of er sprake was van het een verdacht overlijden. Maar uit de resultaten van de autopsie blijkt dat er zeker geen sprake is van geweld. "Het gaat niet om een crimineel feit", klinkt het bij het parket. Vermoedelijk is de man om het leven gekomen na een ongelukkige val van de trap. Wanneer de man overleden is, is niet duidelijk.