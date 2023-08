Mol schrapt buitenschoolse korte kinderopvang op woensdagmiddag om capaciteit opvang te vergroten

Door het schrappen van de korte opvang, kan de gemeente de capaciteit vergroten en besparen op het inzetten van bussen. "We kunnen de capaciteit van de kinderclubs vergroten van 156 naar 182 plaatsen op woensdagnamiddag. Met deze capaciteitsstijging verkleinen we de wachtlijsten voor woensdagnamiddag en zetten we de beschikbare medewerkers efficiënter in", besluit Heurckmans.