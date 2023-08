Mysteries van Vlaanderen: Arthur Merghelynck, de redder van de stamboom

Arthur Merghelynck was in de 19e eeuw kasteelheer van Kasteel Beauvoorde in de Westhoek. Hij was een historicus in hart en nieren en had een ongekende passie voor genealogie, het onderzoek van stambomen. Door het werk van Merghelynck kunnen mensen uit de Westhoek nu nog steeds hun voorouders makkelijker terugvinden. Radio2 kwam de figuur van Merghelynck tegen in de reeks Mysteries van Vlaanderen.