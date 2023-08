Mysteries van Vlaanderen: kan de laatste wens van de kasteelheer van Beauvoorde nog in vervulling gaan? (slot)

Heb je toevallig op zolder of in de kelder nog een meubel of een voorwerp staan uit Kasteel Beauvoorde, dan laat Véronique Lambert van Herita weten dat je je stuk niet in alle haast terug naar het kasteel moet brengen: "We zijn al blij te weten waar ze staan en dat we er eventueel foto's van kunnen nemen, maar we houden geen heksenjacht. Mochten mensen hun stukken toch willen verkopen of nalaten aan ons, dan zijn we daar heel blij mee."