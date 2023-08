Nieuwkomer en geen middelbaar diploma? Dan zal je een knelpuntberoep moeten aanleren

"Het is een win-winsituatie. Er zijn veel jobs in ons land waar we geen mensen voor vinden: op deze manier krijgen nieuwkomers meer kansen op de arbeidsmarkt én kunnen we gaten opvullen in onze economie. Neem nu de situatie in Italië: landgenoten moeten hun wagen verkopen, omdat we niet genoeg vrachtwagenchauffeurs hebben om hun auto naar België te brengen."