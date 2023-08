Noord-Korea bevestigt dat Amerikaanse militair die grens overstak, is opgepakt

De 23-jarige Amerikaanse militair Travis King stak op 18 juli de grens tussen Zuid- en Noord-Korea over tijdens een rondleiding in de gedemilitariseerde zone. Dat is een bufferzone die beide landen scheidt sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953). De zone wordt gecontroleerd door de Verenigde Naties en is 4 kilometer breed.

De militair had zich eerder aangesloten bij een groep toeristen en zou als grap tussen de gebouwen weggelopen zijn en de grens zijn overgestoken, getuigde een van de toeristen aan CBS. Maar het bleek geen grap, want hij kwam niet meer terug.

Sindsdien is niets meer van hem gehoord. De Verenigde Naties vermoedden dat hij door Noord-Korea was opgepakt. Noord-Korea heeft dat nu bevestigd aan het VN-commando dat de zone controleert. Meer informatie over de communicatie met Noord-Korea wil de VN niet geven, om "zich niet te mengen in de pogingen om hem thuis te brengen". Een publieke verklaring van Noord-Korea is er niet.