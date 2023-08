Oekraïense kinderen uit nooddorp nemen deel aan kamp rond kunst en cultuur in Mechelen

In totaal nemen 20 kinderen tussen 6 en 12 jaar deel aan het kamp. Daar zijn ook enkele Oekraïense kinderen bij, die in het nooddorp van het Rode Kruis wonen. "Ze hebben al een paar keer meegespeeld tijdens onze jaarwerking, maar het is de eerste keer dat ze aan een volledige speelweek deelnemen", zegt Lien Meyermans.

Begeleidster Laura ziet hoe er vriendschappen ontstaan tussen de Oekraïense en Mechelse kinderen. "Voor spelen heb je geen taal nodig. Tikkertje of verstoppertje kent iedereen. Door samen te spelen, ontstaat er wel een band tussen hen. Dat is leuk om te zien. Ze communiceren met elkaar via enkele kernwoorden, intonatie, gebaren en als het echt nodig is, hebben we een taalapp."