Omgevingsvergunning voor bedrijvenpark Siesegem in Aalst is binnen, maar actiegroepen gaan allicht in beroep

Sinds 2003 is het gebied Siesegem bestemd als bedrijventerrein exclusief voor bedrijven die actief zijn in de sector zorg en gezondheid. Een eerste aanvraag om de infrastructuur binnen het terrein te mogen aanleggen werd vernietigd. De nieuwe, aangepaste aanvraag is nu wel door de provincie goegekeurd en dat stemt Christoph D'Haese, burgemeester van Aalst (N-VA) gunstig: "De stad Aalst heeft alles in zich om de titel van zorgstad te claimen. Het bedrijvenpark op Siesegem komt er op het juiste moment. De economische en maatschappelijke toegevoegde waarde van de fusie van onze ziekenhuizen is niet te onderschatten. Dat we in Aalst nu kwaliteitsvolle ruimte kunnen bieden voor topbedrijven en onderzoeksinstellingen is een bevestiging van de juiste strategische keuze. Het zal op termijn ook 1.500 extra jobs opleveren."