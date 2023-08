Vrouw laat baby achter in wasserette in Anderlecht, politie verspreidt opsporingsbericht

"Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan vertellen wie de baby is en waar we de ouders kunnen vinden. We zijn ook nog niet 100 procent zeker dat de vrouw die het kindje heeft achtergelaten de mama is. We gaan er wel van uit dat ze regelmatig in Kuregem komt of er woont. Dus die piste onderzoeken we verder. We hopen dat we de ouders of andere familieleden kunnen terugvinden. Als dat niet het geval is, zal het meisje helaas moeten geplaatst worden."