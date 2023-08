Oudenaarde legt bekende en beschermde kasseistrook Doorn opnieuw aan

"Het duurde even voor de kasseiweg er kon komen", gaat Demeulemeester verder. "Dat komt omdat het een beschermde weg is. We moesten dus subsidies aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Vandaar dat de toezegging van de premie even op zich liet wachten. Het totale project kost ongeveer 700.000 euro, waarvan 400.000 euro gesubsidieerd wordt door de overheid."