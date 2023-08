Medewerkster van parket Tongeren veroordeeld voor aandeel in cannabisplantage in Maasmechelen

Het zestal is veroordeeld voor het opzetten van een cannabisplantage. Dat gebeurde in de kelder van het tuinhuis van een 64-jarige man, in Maasmechelen. Daar zijn 465 kweekpotten aangetroffen. De daders zijn veroordeeld voor celstraffen van 15 tot 30 maanden en een boetes van 8.000 euro.

Opmerkelijk is dat de dochter van de 64-jarige man op het moment van de feiten als parketsmedewerker aan het werk was in Tongeren. Ze was in dienst als assistent-dossierbeheerder.

Uit het onderzoek blijkt dat de parketmedewerkster een aansturende rol had in het opzetten van de cannabisplantage, en de praktische kant ervan regelde. Zo nam ze de communicatie met de mannen die de plantage zouden opzetten op zich.

De dochter heeft ook nummerplaten van anonieme politievoertuigen opgezocht in politiedatabanken. In de periode van 21 april tot 12 mei vorig jaar heeft ze bijvoorbeeld 34 nummerplaten opgezocht die niet betrokken waren in de dossiers die op dat moment door het Tongerse parket werden onderzocht. Een van de opgezochte kentekens was dat van een door de speciale eenheden van de politie gebruikte anonieme auto.