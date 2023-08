Politie schiet autoband lek tijdens spectaculaire achtervolging in Beveren-Leie

Vanmiddag werden politiemensen van drie verschillende zones en de federale politie opgeroepen om een auto te onderscheppen die was opgemerkt door een slimme camera. Die sloeg alarm omdat de nummerplaat geseind stond. De bedoeling was om de bestuurder te onderscheppen aan het kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de Kerkdreef in Beveren-Leie, bij Waregem. Daar stonden meerdere combi's klaar.

De geseinde auto, een Golf GTI, kon ontkomen nadat hij enkele combi's had aangereden en reed verder de Kerkstaat in. Daar wist de politie één van de banden van de wagen lek te schieten. In de Elfde-Julilaan viel de Golf uiteindelijk stil. De bestuurder en twee passagiers probeerden nog te voet te ontsnappen en zich in de buurt te verstoppen. Maar ze werden snel ingerekend met de hulp van speurhonden en een helikopter.

De drie zullen voor de onderzoeksrechter moeten komen. Het is niet duidelijk waar de auto voor geseind stond.