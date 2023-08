Politie te paard patrouilleert dit najaar opnieuw in het Hageland

"We hebben die politie te paard in het verleden enkele keren getoond op de opendeurdag van onze lokale politie", zegt Rudi Beeken (Open VLD), burgemeester van Tielt-Winge en voorzitter van de politieraad van de politiezone Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge). "Daar is het idee ontstaan om agenten te paard te laten patrouilleren in onze zone. Vorig jaar gebeurde dat voor de eerste keer, en dit jaar gebeurt dat dus opnieuw", zegt Beeken.