Politie gebruikt tijdens Lokerse Feesten nieuw systeem om drones boven het festivalterrein op te sporen

"Dit jaar gaan we een dronedetectiesysteem invoeren waarmee we kunnen nagaan of er boven de site van de Lokerse Feesten drones in de lucht hangen", legt korpschef Dirk De Paepe uit. Het systeem laat ook toe om de plaats waar de piloot zich bevindt, in kaart te brengen.

"Het systeem zorgt ervoor dat we snel kunnen tussen komen om de betrokken dronepiloot te identificeren. Als die niet de nodige vergunningen of brevetten heeft, kunnen we de drone in beslag nemen, en de piloot verbaliseren", gaat De Paepe verder.