Sport- en energiedrankjes Prime zijn hype bij jongeren, maar hoe ongezond zijn ze?

De sport- en energiedrankjes van twee YouTube-sterren zijn een hype bij jongeren. Maar "Prime" is niet alleen enorm duur, het blijkt ook nog eens ongezond te zijn. In de sportdrank zit veel vitamine A, die schadelijk kan zijn bij een overdosis. De energiedrank is zelfs verboden in ons land, omdat er veel te veel cafeïne in zit. Maar online zijn ze natuurlijk wel te vinden.