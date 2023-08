Protest in Ieper tegen extreem-rechtse gastspreker Dries Van Langenhove op IJzerwake

Er is opnieuw heisa rond het weekend van de IJzerwake, eind augustus in Ieper. Vorig jaar werd Frontnacht, het festival met extreem-rechtse groepen dat werd aangekondigd aan de vooravond van de IJzerwake, verboden door het stadsbestuur. Maandag buigt een “bijzonder misnoegd” stadsbestuur zich weer over het IJzerwake-weekend, met deze keer Dries Van Langenhove als gastspreker.

Dries Van Langenhove is de oprichter van de extreem-rechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden. In een Pano-uitzending kwam aan het licht dat die groep antisemitische en racistische boodschappen deelde in geheime groepen op sociale media. Van Langenhove zetelde enkele jaren als onafhankelijke voor Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij moet volgende maand voor de rechter in Gent verschijnen op beschuldiging van racisme en negationisme.