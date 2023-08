Publiek Theater Aan Zee in Oostende trotseert de regen in blauwe poncho's: "Het schept een band"

Het publiek van Theater Aan Zee heeft de afgelopen dagen al heel wat regenvlagen getrotseerd. Het theaterfestival in Oostende heeft heel wat buitenlocaties die niet overdekt zijn. Gisteren hebben ze voor het eerst een voorstelling moeten schrappen. "Het is eigen aan locatiefestivals dat je dat risico loopt. We gaan er altijd van uit dat we spelen en we blijven spelen zolang het niet gevaarlijk is", vertelt programmator Cindy Godefroi.

"Volgens mijn collega's zijn er eigenlijk nog nooit voorstellingen geschrapt", gaat ze verder. "We overleggen op voorhand met de spelers, regisseurs en de techniekers. Vaak staat er belangrijk materiaal op scene dat niet nat mag worden. Dat is vaak doorslaggevend."

Gisteren was het niet meer veilig, waardoor beslist werd om de voorstelling te schrappen. Alle toeschouwers werden persoonlijk opgebeld en mogen vandaag gratis gaan kijken.