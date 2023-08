"Beste julimaand ooit": fors meer bezoekers voor musea dankzij regenweer

Een museum of tentoonstelling ontdekken is altijd boeiend én ... het is er droog. Dat blijkt een troef in deze kletsnatte zomer. Een rondvraag bij musea in Vlaanderen en Brussel leert dat er in de maand juli opmerkelijk meer bezoekers waren, zowel landgenoten als buitenlandse toeristen. De stijging gaat van 20 procent meer verkochte tickets tot zelfs een verdubbeling of een verdrievoudiging. Voor musea is de regen een zegen.