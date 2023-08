Rode Kruis waarschuwt: "Door toekomstig tekort aan personeel riskeren we een tekort aan bloed"

Volgens het nieuwe besluit van de regering zouden vanaf 2026 enkel de verpleegkundigen van het niveau HBO6 (een professionele of academische bachelor) nog bloed mogen afnemen. Verpleegkundigen van het niveau HBO5 (een graduaatsopleiding) zouden dat niet meer mogen.

Joachim Deman van Rode Kruis Vlaanderen waarschuwt. "Wij zijn bezorgd omdat wij door dit besluit moeilijker nieuwe verpleegkundigen zullen kunnen rekruteren voor onze bloedinzamelingen. Ons personeelsbestand bestaat namelijk voor het grootste deel uit verpleegkundigen met een HBO5 dilpoma."

Deman is ook verrast omdat Rode Kruis Vlaanderen niet geconsulteerd is bij de opmaak van het besluit. "Dit is een bizarre situatie want het Rode Kruis is toch de bloedinstantie in Vlaanderen. Je zou dit bijvoorbeeld kunnen vergelijken met een besluit dat de job van treinconducteurs zou aanpassen, zonder daarvoor bij de NMBS te rade te gaan."

"Er is bij controles trouwens nog nooit een probleem geweest bij onze medewerkers die bloed prikken", besluit Deman. "Wij vragen daarom met aandrang om het afnemen van bloed in het kader van de bloedbevoorrading toe te voegen aan de lijst met handelingen die verpleegkundigen met een HBO5 diploma mogen uitvoeren, zodat wij nog genoeg personeel zullen kunnen vinden."