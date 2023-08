Regenachtige editie van Dranouter gaat van start met feestzone

Volgens de organisatie laten festivalgangers het mindere weer niet aan hun hart komen. "We merken dat mensen het zien zitten om het weer te trotseren. Het enthousiasme is voelbaar." Vrijdag kunnen die bezoekers alvast genieten van optredens van Black Box Revelation, Laïs, Daan en Bart Peeters.

Zaterdag staan Jonathan Jeremiah, Coely, Jungle By Night en Bazart op het programma. Zondag is het de beurt aan Merol, Warhaus, Johannes Is Zijn Naam en Selah Sue. Dit jaar spelen op het festival ook tal van Britse folkbands onder de noemer Focus UK. Onder meer Dallahan, Noble Jacks, Grace Petrie en Ukelele Death Squad kregen een plekje op de affiche.