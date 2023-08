Hasseltse start-up plant 5 bomen per gefactureerd uur: ondertussen staat teller op 12.200 bomen

De start-up is goed op weg om dat doel te bereiken. Ondertussen staat de teller al op 12.260 bomen. Dit kwartaal is de mijlpaal van 10.000 bomen dus gehaald. "Nu zullen we wel zien hoe ver we geraken. Het meest concrete doel dat we hebben, is 100.000 bomen tegen het jaar 2030. Maar ook als we dat eerder behalen, gaan we gewoon verder", verzekert de zaakvoerder.