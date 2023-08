Vrouw uit Bilzen neergestoken na ruzie met zoon, vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis

In een appartement in de Sint-Lambertuslaan in Bilzen heeft dinsdagavond een steekincident plaatsgevonden. De politie ging er ter plaatse na een melding van een ruzie tussen moeder en zoon door een buurtbewoner.

De 58-jarige moeder werd door de politie gewond aangetroffen. Het slachtoffer had twee steekwonden op beide onderbenen. De lokale politie diende de eerste zorgen toe in afwachting van de hulpdiensten. Daarna werd ze naar het ziekenhuis van Tongeren overgebracht. Ze is buiten levensgevaar.