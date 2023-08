Bornemnaar Danny De Vos schreef verhaal voor eerste strip over popzangeres Camille: "Ik kende haar nauwelijks toen ik de vraag kreeg"

"Om te beginnen heb ik gebabbeld met Camille zelf en dat was al meteen een heel leuk gesprek", legt De Vos uit hoe het verhaal voor de eerste strip ontstond. "Zo kwam ik te weten wat ze belangrijk vindt." Het verhaal van "Niet te stoppen" gaat dan ook vooral over haar vrienden, familie en haar kat. "Maar daarnaast wilde ze ook zelf dat in de strips verteld wordt over hoe ze in de middelbare school gepest werd. Die pesters zullen trouwens in de volgende strips een rol blijven spelen."