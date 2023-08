Striptekenaar Willy Linthout fleurt politiecommissariaat Lokeren op met muurtekening

Wie bij de politie van Lokeren - al dan niet vrijwillig - op bezoek is, kan in de wachtzaal een ludieke tekening van striptekenaar Willy Linthout bewonderen. Lokeraar Willy Linthout (70) was de tekenaar van de Urbanus strips en werkt momenteel aan een nieuwe stripreeks met de Familie Super in de hoofdrol. De politie is alvast opgetogen met de leuke "opfrissing" van de wachtzaal van het commissariaat.